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В Кремле раскрыли, кто стоит за стрельбой в школе Ижевска

13:37
  • понедельник
  • 26 сентября 2022

Путин выразил соболезнования семьям погибших

Президент России Владимир Путин глубоко скорбит в связи с гибелью взрослых и детей в ижевской школе.
"Бывший ученик": установлена личность напавшего на школу в Ижевске

Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он добавил, что напавший на школу был неофашистом.

"Путин глубоко скорбит в связи с гибелью людей, детей в школе, где произошел террористический акт, устроенный лицом, которое, судя по всему, принадлежит к неофашистской организации или группировке", - отметил представитель Кремля.

Трагедия произошла утром 26 сентября в школе №88 на Пушкинской улице в Ижевске. Бывший ученик открыл стрельбу в здании, а затем покончил с собой. Погибли 13 человек, в том числе семеро детей. Ранены 14 детей и 7 взрослых. Возбуждено уголовное дело. В Ижевске объявлен трехдневный траур.

Следователи установили личность нападавшего – это 34-летний бывший ученик школы Артем Казанцев. На данный момент по месту его жительства проходят обыски, проверяется приверженность Казанцева неофашистским взглядам и нацистской идеологии. Во время нападения он был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву.

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