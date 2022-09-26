Песков высказался о перспективах закрытия границ и военном положении в России

Фейков больше, чем правды, отметили в Кремле

На данный момент не принято каких-либо конкретных решений по поводу закрытия границ страны из-за введения частичной мобилизации.

Вопрос о вводе военного положения в регионах на повестке дня тоже не стоит, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мне об этом ничего неизвестно. В настоящий момент никаких решений на этот счет не принималось", - отметил представитель Кремля.

Он добавил, что недоброжелатели искусственно сеют панику в российском обществе.

"Наши враги работают, и наши домашние истерики это делают, поэтому здесь нужно очень и очень аккуратно относиться - фейков больше, чем правды", - сообщил Песков.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Призыв коснется 300 000 россиян.

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