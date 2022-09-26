Песков ответил на вопрос о дате принятия новых регионов в состав России

Нужно дождаться итогов референдума

В Кремле пообещали своевременно сообщить о дате принятия новых регионов в состав России.

Об этом в понедельник, 26 сентября, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Луганская и Донецкая народные республики, Запорожская и Херсонская области войдут в состав России в случае соответствующих итогов референдумов и после установленной процедуры принятия решения в российском парламенте.

"Будет предшествовать определенная процедура, связанная с нашими законодателями. О дате мы проинформируем своевременно", - подчеркнул Песков.

Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября включительно, напоминает РИА Новости.

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