Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Рязанской области

Среди жертв есть ребенок

На 321-м километре автодороги Р22 "Каспий" в Александро-Невском районе Рязанской области произошло ДТП с участием грузовика и двух легковых авто, сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД в Telegram.

По предварительной информации, столкнулись Iveco, BMW и Ford Focus.

"В результате ДТП мужчина, женщина и ребенок 2020 года рождения, находившиеся в автомобиле BMW, погибли. Пассажирка автомобиля Ford Focus получила травмы. На месте работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сказано в сообщении.

Известно, что один из погибших - 29-летний мужчина.

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