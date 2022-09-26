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Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Рязанской области

13:54
  • понедельник
  • 26 сентября 2022

Среди жертв есть ребенок

На 321-м километре автодороги Р22 "Каспий" в Александро-Невском районе Рязанской области произошло ДТП с участием грузовика и двух легковых авто, сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД в Telegram.

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По предварительной информации, столкнулись Iveco, BMW и Ford Focus.

"В результате ДТП мужчина, женщина и ребенок 2020 года рождения, находившиеся в автомобиле BMW, погибли. Пассажирка автомобиля Ford Focus получила травмы. На месте работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сказано в сообщении.

Известно, что один из погибших - 29-летний мужчина.

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