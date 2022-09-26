Стартовал прием представлений на награждение знаком и символом "Горячее сердце"

Зарегистрироваться можно до 1 декабря

В России стартовал прием представлений на награждение нагрудным знаком и символом "Горячее сердце".

Основная цель инициативы – чествование и выражение признательности детям и молодежи в возрасте до 23 лет, которые проявили неравнодушие и активную жизненную позицию, бескорыстно пришли на помощь людям или преодолели трудные жизненные ситуации.

Зарегистрироваться можно до 1 декабря на сайте https://cordis.fondsci.ru/

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