Власти уточнили число жертв стрельбы в ижевской школе

Пострадали 23 человека

Глава Удмуртии Александр Бречалов уточнил число жертв атаки на школу №88.

Погибли 13 человек: четверо взрослых и девять детей. Ранее Следственный комитет заявил о семи погибших детях и шести взрослых.

Ранены 20 школьников и 3 взрослых. Большая часть из них находятся в тяжелом состоянии или средней тяжести. Все необходимые операции проведены, сообщил глава республики в своем telegram-канале.

Трагедия произошла утром 26 сентября в школе №88 на Пушкинской улице в Ижевске. Бывший ученик открыл стрельбу в здании, а затем покончил с собой.

Возбуждено уголовное дело. В Ижевске объявлен трехдневный траур. Все занятия в школах в Удмуртии на сегодня отменены.

Следователи установили личность нападавшего – это 34-летний бывший ученик школы Артем Казанцев. Молодой человек находился на учете в психоневрологическом диспансере. На данный момент по месту его жительства проходят обыски, проверяется приверженность Казанцева неофашистским взглядам и нацистской идеологии.

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