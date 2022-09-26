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Туристический автобус попал в ДТП в Приморье

15:10
  • понедельник
  • 26 сентября 2022

Подробности выясняются

В Приморском крае на трассе произошла авария с участием туристического автобуса и легкового автомобиля. В результате один человек погиб и четверо пострадали.

"В результате столкновения пассажирка Toyota Hilux от полученных травм скончалась на месте, она не была пристегнута ремнем безопасности. В автобусе находились 18 человек, включая водителя и экскурсовода", - сообщил РИА Новости представитель управления МВД России по региону.

По уточненным данным, инцидент произошел на 71-м километре трассы "Раздольное — Хасан".

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