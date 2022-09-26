Российский регион объявил дату завершения мобилизации

План уже выполнен

План по частичной мобилизации выполнен в некоторых районах Якутии. По всей Республике Саха мероприятия завершатся до 29 сентября, заявил глава региона Айсен Николаев.

"Хочу сказать, что сейчас на самом деле мероприятия по частичной мобилизации уже на завершающей стадии. Мы сегодня с военкомом тоже встречались... проводим совещания. Есть уверенность, что где-то в среду-четверг у нас, в основном, мероприятия по частичной мобилизации полностью по территории республики будет закончены", - сказал Николаев в эфире на телеканала "Россия 24".

Глава республики добавил, что в районах, по которым план уже выполнен, призыв прекращен. Днем ранее руководитель Республики Крым Сергей Аксенов о завершении частичной мобилизации на полуострове.

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