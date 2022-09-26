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Российский регион объявил дату завершения мобилизации

15:10
  • понедельник
  • 26 сентября 2022

План уже выполнен

План по частичной мобилизации выполнен в некоторых районах Якутии. По всей Республике Саха мероприятия завершатся до 29 сентября, заявил глава региона Айсен Николаев.

В Крыму объявлено о завершении частичной мобилизации
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"Хочу сказать, что сейчас на самом деле мероприятия по частичной мобилизации уже на завершающей стадии. Мы сегодня с военкомом тоже встречались... проводим совещания. Есть уверенность, что где-то в среду-четверг у нас, в основном, мероприятия по частичной мобилизации полностью по территории республики будет закончены", - сказал Николаев в эфире на телеканала "Россия 24".

Глава республики добавил, что в районах, по которым план уже выполнен, призыв прекращен. Днем ранее руководитель Республики Крым Сергей Аксенов о завершении частичной мобилизации на полуострове.

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