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Спецборт МЧС вылетел из Москвы за пострадавшими в ижевской школе

15:27
  • понедельник
  • 26 сентября 2022

Самолет оборудован медицинскими модулями

Пострадавших в результате стрельбы в школе Ижевска доставят в лечебные учреждения Москвы. Спецборт МЧС Ил-76 уже вылетел за ними с подмосковного аэропорта Жуковский.

Власти уточнили число жертв стрельбы в ижевской школе
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"Спецборт МЧС доставит пострадавших из Ижевска в московские учебные учреждения", - цитирует представителя МЧС РИА Новости.

В ведомстве отметили, что самолет оборудован медицинскими модулями. На борту - медики отряда "Центроспас", психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС и врачи Минздрава.

По последним данным, в результате стрельбы в школе в Ижевске погибли 13 человек, семеро из них - дети. 21 человек, в том числе 14 детей, ранены. Преступник – выпускник этой школы 1988 года рождения – покончил с собой.

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