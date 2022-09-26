В Европе бьют тревогу из-за провальной политики Запада

Давление на Россию не приносит желаемого результата

Реакция официальных лиц западных стран на референдумы предсказуема. В адрес Москвы звучат угрозы новых санкций. Предыдущие уже нанесли европейской экономики существенный ущерб. Так, Германия движется к рецессии, говорится в исследовании мюнхенского Института экономических исследований Ifo. А премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал снятие санкций с России условием для восстановления экономики Европы. И запустил в стране национальные консультации, чтобы узнать мнение народа о рестрикциях.

Реакцию Запада на референдумы в ЛНР и ДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях предугадать было несложно. Так что заявление госсекретаря США Блинкена на этот счёт было вполне предсказуемым. США, пояснил он, признавать итоги не будут, попутно с этим усилят поддержку киевского режима.

"Мы сейчас делаем всё возможное, чтобы помочь украинцам защитить себя. Мы делаем все возможное, чтобы сплотить другие страны для оказания давления на Россию", - заявил Энтони Блинкен.

То, что это давление пока не приносит желаемого результата, признает большинство экономистов и экспертов. Как и тот факт, что показательное европейское единство начинает трещать по швам. А требования Киева все больше раздражают европейских лидеров. Тот же Шольц после заявления главы украинского МИДа Кулебы насчёт немецких танков, которые Киев очень ждет, вышел из себя. И в интервью "Нью Йорк Таймс" отвечал очень эмоционально:

"Лидерство не означает, что вы делаете то, о чем вас просят. Лидерство заключается в том, чтобы принимать правильные решения и быть очень сильным. И это то, что я делаю".

Кроме того, канцлер довольно резко пояснил журналистам почему Германия не будет пока тратить два процента ВВП на военные расходы. Берлину сейчас явно не до того. Поиски альтернативных поставщиков газа так и не принесли желаемого результата. А турне Шольца на Ближний Восток, пишет "Блумберг", фактически можно назвать провальным.

Предстоящую зиму многие немецкие предприятия, скорее всего, не переживут. Что уж говорить о других странах Евросоюза. И вот уже "Уолл Стрит Джорнал" сообщает, что европейские производители начинают переносить производства в США, где цены на энергоносители значительно ниже. Туда же утекает и капитал. Спасибо недальновидным и безграмотным евробюрократам, наплевавшим на интересы собственных стран лишь бы угодить Вашингтону.

"Ещё задолго до спецоперации высшие чины ЕС третировали российский топливно-энергетический комплекс. Сначала они отказались от выгодных условий (долгосрочные контракты от "Газпрома"), потом от "Северного потока - 2", а теперь - и от всей российской нефти. Эта политика направлена на потворствование США, уничтожение европейской промышленности, деиндустриализацию, обнищание населения", - пишут СМИ.

США при этом уже предупредили, что газа у них в нужном объеме для Европы нет. А вот нефть они будут поставлять. И явно никакого потолка цен на неё установить не позволят. ЕС будет покупать по рынку. А, может, и дороже. Чего не сделаешь ради крепких союзнических отношений. Хотя Москва неоднократно предупреждала европейцев. И касательно энергоносителей. И касательно поддержки Украины в контексте возможной ядерной эскалации. Правда, услышали пока лишь единицы. Британский журналист Питер Хитченс как раз из таких. И в своей статье он предупреждает, что к словам российского лидера необходимо относится всерьез:

"У нас очень мало торговых, политических или культурных связей с Украиной. У нас нет территориального конфликта с Россией. Теперь это приблизило нас к ядерной войне как никогда ранее. Конечно, такое развитие событий заставляет всех нас быть более вдумчивыми. Я просто хотел бы обратиться к нам как к народу и нации с просьбой начать обсуждать это по-взрослому, а не считать нынешнюю политику единственно правильной или патриотичной".

Однако новый премьер-министр Великобритании так явно не считает, слепо следуя в фарватере политики США. Впрочем, то же самое можно сказать и про большинство европейских стран, которые в ближайшее время готовятся ввести очередной пакет санкций. Что туда войдет, пока точно неизвестно. Как и последствия решений ЕС, который, образно говоря, и так уже прострелил себе все, что только можно. Кроме, пожалуй, головы. Но и это, похоже, не за горами.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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