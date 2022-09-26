Собянин осмотрел строящуюся детско-взрослую поликлинику в Свиблово

Строители заканчивают монтаж инженерных систем и отделку

Сейчас в Москве на реконструкции находится более 200 поликлиник, ещё 30 новых зданий строится. Одну из них, детско-взрослую, возводят в Свиблово на Уржумской улице. В ней будут оказывать помощь почти 70 тысячам жителей района. В поликлинике установят современное оборудование - в том числе цифровой рентгенологический аппарат и УЗИ экспертного класса. Для пациентов удобно разместят кабинеты врачей, чтобы снизить очереди, а ожидание приёма сделать комфортным.

Фирменный логотип на лаконичном здании светлых оттенков на северо-востоке Москвы сообщает, что сюда обращаться по вопросам здоровья. Местные жители уже очень ждут окончания строительства.

"Да, мы ждём, потому что удобное расположение, наша поликлиника далеко, в полутора километрах. А здесь будет удобно около дома". "Конечно, в шаговой доступности поликлиника. А то детская - надо в метро "Медведково" ехать, взрослая - там около метро, а тут все вместе", - говорят жители.

Это поликлиника-гигант, общая площадь здания – больше 11 тысяч квадратных метров. Фактически под одной крышей сразу две амбулатории, взрослых и детей, изолированные и с отдельным входом. Такой переезд особенно актуален для самых маленьких пациентов, сейчас детская поликлиника размещается на первом этаже жилого дома, и для сдачи анализов или к узким специалистам приходится ездить в другие филиалы.

А в поликлинике на Уржумской улице все службы будут в одном месте, в том числе кабинет выдачи справок и направлений и комната здорового ребенка. В Свиблово как раз тот случай, когда нет возможности для реконструкции, поэтому возводится новое здание. Об этом во время осмотра хода строительства рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы проводим большую работу по реконструкции действующих поликлиник, но не везде это возможно. Есть поликлиники, которые не подлежат реконструкции, находятся в неприспособленных помещениях либо настолько морально и физически устарели, что нет никакого смысла их ремонтировать. В таких случаях строим новые поликлиники. В целом за четыре года должны построить больше 30 новых поликлиник в старых районах и в районах новостроек. И детское, и взрослое население Свиблово будут обслуживаться в самой современной клинике по всем московским стандартам. Возможности и по диагностике, и по лечению, и по количеству врачей, которые здесь будут находиться, будут значительно лучше", - сообщил Собянин.

Здание построено по индивидуальному проекту, всего здесь четыре этажа, все – по новому московскому стандарту плюс. Строительные решениях и принцип расположения кабинетов в детском и взрослом блоке общий – самые популярные кабинеты будут на нижних этажах. А на входе - светлые атриумы.

Большинство коридоров пока пустые. Строители заканчивают монтаж инженерных систем и отделку. Под этими узнаваемыми геометричными светильниками скоро появится мебель и уютные зоны ожидания. В кабинеты уже начали завозить мебель и оборудование, все оснащение будет самым современным.

"Здесь будет поставлено все свежее новое оборудование, и это будет дополнительно к тому, что у нас на сегодняшний день есть - это будет два рентгеновских аппарата, маммограф, которому мы очень радуемся и очень ждем. Кроме всего прочего, очень востребовано у нашего населения отделение лечебной физкультуры. Здесь такое отделение предусмотрено, как и кабинеты массажа и физиотерапии", - рассказала Елена Большакова, главный врач 107-й поликлиники Москвы.

Здесь смогут лечиться и обследоваться около 70 тысяч жителей района Свиблово. Поликлиника рассчитана на 750 посещений в смену и откроется для пациентов в начале следующего года.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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