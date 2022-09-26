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На "Северном потоке-2" резко упало давление

15:52
  • понедельник
  • 26 сентября 2022

Причины ЧП выясняются

Резкое падение давления зафиксировано на одной из ниток газопровода "Северный поток-2". О ЧП сообщил его оператор, компания Nord Stream 2 AG.

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"ЧП на нитке А газопровода "Северный поток -2". Сегодня ночью диспетчер береговой площадки "Северного потока - 2" зафиксировал резкое падение давления в линии А", — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что о происшествии оповещены береговые службы Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России. Идет расследование, причины ЧП выясняются.

Строительство "Северного потока-2" завершилось 10 сентября 2021 года. Газопровод тянется от побережья России через Балтийское море до Германии, его мощность - 55 миллиардов кубометров газа в год. Германия вначале приостановила сертификацию трубопровода, а после начала российской спецоперации на Украине фактически заморозила проект.

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