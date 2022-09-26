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Иностранные наблюдатели: Референдумы о вхождении в РФ новых областей проходят без нарушений

15:51
  • понедельник
  • 26 сентября 2022

Западные специалисты отмечают высокий уровень организации на референдумах

Иностранные наблюдатели высоко оценили организацию референдумов в столице о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
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Так, бывший вице-премьер Сербии Драган Тодорович выразил уверенность, что итог голосования будет позитивным для всех граждан республик. "Вопреки всем очень многим сложностям, с которыми сталкивались в организации этих референдумов, я доволен, что они все-таки случились", - сказал он.

Со своей стороны журналист Sputnik Вайт Рид (США) подчеркнул, что процесс идет в соответствии с правилами, что не совпадает с тем, что говорят на Западе.

"Нам говорят о том, что вооруженные люди заставляют граждан голосовать. Но я увидел людей, которые решительно настроены проголосовать и определить самим судьбу своего региона", - отметил журналист.

Напомним, референдумы по вопросу о вхождении в состав России стартовали 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продлится пять дней.

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