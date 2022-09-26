В Москве работают выездные комиссии референдумов

Отдать свой голос беженцы могут по месту жительства

Принять участие в референдуме могут и те, кто уехал в нашу страну из народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Таких людей немало.

Только в столичном регионе находятся более 30 тысяч жителей Донбасса, которые в свое время были вынуждены покинуть свои дома. Пункты для голосования работают в 84-х регионах России.

Кроме того, если человек не может прийти на участок, отдать свой голос беженцы могут по месту жительства. В Москве выездные комиссии работают с самого утра - приезжают по запросу граждан.

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