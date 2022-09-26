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Число погибших при стрельбе в школе Ижевска возросло до 15

16:31
  • понедельник
  • 26 сентября 2022

Данные уточнил Следственный комитет

Возросло число погибших и пострадавших в результате нападения на школу в Ижевске. По данным Следственного комитета России, жертвами стрельбы стали 15 человек, одиннадцать из них – дети.

Власти уточнили число жертв стрельбы в ижевской школе
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"Следователями СК установлено, что в результате совершенного преступления пострадали 39 человек, из них 15 погибли, в том числе 11 детей и 4 взрослых. Ранения получили 24 пострадавших, среди них 22 ребенка и двое взрослых", - приводит сообщение пресс-службы СКР ТАСС.

Как сообщалось, стрельбу в школе открыл неизвестный, одетый в черную одежду с нацистской символикой. Нападавший застрелился. Позже выяснилось, что это выпускник школы 1988 года рождения. За пострадавшими вылетел из Москвы спецборт МЧС.

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