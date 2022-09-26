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Иностранные наблюдатели высоко оценили организацию референдумов в Москве

18:08
  • понедельник
  • 26 сентября 2022

Референдумы проходят без нарушений

Международные наблюдатели не фиксируют нарушений во время голосования на референдумах о вхождении республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Работают представители разных стран - итальянская делегация только что вернулась из Донецка. А сегодня иностранные эксперты приехали на избирательный участок в Москве. В представительстве ДНР они также следили за ходом голосования. Наблюдатели высоко оценили организацию референдума, который, по их мнению, проходит в свободной и доброжелательной атмосфере.

"Обстановка спокойная. Референдум проходит в обычных условиях. Мы не видели ничего из того, о чём говорят западные СМИ: никто никого не заставляет принимать участие в голосовании. Люди спокойно изъявляют свою волю. С моей точки зрения, всё идёт абсолютно прозрачно", - заявил Витто Гриттани, международный наблюдатель из Италии.

"Нас приятно поразило, что на участки приходят семьями, с детьми. Мы думаем, что жители Донецка и Луганска знают, чего они хотят", - отметил Джузеппе Лука Дженовезе, международный наблюдатель из Италии.

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