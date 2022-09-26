Главы Минздрава и Минпросвещения прибыли в Ижевск

Министров доставил спецборт МЧС

Спецборт МЧС доставил в Ижевск глав Минздрава и Минпросвещения. Вместе с Михаилом Мурашко и Сергеем Кравцовым прибыли медики и психологи для помощи пострадавшим в результате стрельбы в школе №88.

Самолет Ил-76, оборудованный медицинскими модулями, должен эвакуировать пострадавших в Москву. Как сообщает ТАСС, решение будет принято во время консилиума.

Выстрелы в школе №88 столицы Удмуртии раздались утром 26 сентября. Стрелял мужчина в черной одежде с нацистской символикой. Жертвами преступника, который оказался выпускником школы 1988 года рождения, стали 15 человек, в том числе 11 детей. Ранены 24 человека, в их числе 22 ребенка. Нападавший покончил с собой.

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