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Установлена точка утечки газа на "Северном потоке-2"

17:44
  • понедельник
  • 26 сентября 2022

Объявлена охранная зона радиусом 5 миль

Утечка газа произошла на линии А газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Дании. Данные датского Морского управления подтвердили в компании  Nord Stream 2 AG.

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"Во взаимодействии с береговыми службами установлено, что ЧП произошло в датской ИЭЗ юго-восточнее Борнхольма. Береговыми службами в качестве меры безопасности установлена охранная зона радиусом 5 морских миль", - сообщил оператор проекта.

Минувшей ночью диспетчер береговой площадки "Северного потока - 2" зафиксировал резкое падение давления в линии А. Береговые службы Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России были немедленно оповещены о ЧП на трубопроводе, передает "Интерфакс".

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