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Лондон включил в санкционный список более 30 россиян

18:12
  • понедельник
  • 26 сентября 2022

Повод – их причастность к референдумам на освобожденных территориях

Власти Великобритании отреагировали новыми санкциями на референдумы, которые проходят в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В британский санкционный список попали 33 россиянина.

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"Российский режим направил в каждый из этих временно контролируемых регионов своих чиновников и пособников — 33 из них сегодня подвергаются санкциям", — цитирует заявление британского правительства РИА Новости.

В черный список внесены глава правительства Херсонской области Сергей Елисеев, глава администрации Херсона Александр Кобец, глава Запорожской области Евгений Балицкий, а также его заместитель Владимир Рогов. Под санкции попали несколько российских предпринимателей и представители руководства госбанков. В санкционный список попал и начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин.

Лондон также ввел санкции в отношении акционерного общества "Гознак" – это российский производитель банкнот, монет, паспортов и почтовых марок. Отмечается, что "Гознак" попал под санкции, поскольку единственный его акционер - Россия.

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