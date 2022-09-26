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В аэропортах Москвы отмечены незначительные сезонные колебания пассажиропотока

18:22
  • понедельник
  • 26 сентября 2022

Изменения не являются существенными

В Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы отметили незначительные сезонные колебания пассажиропотока на международных рейсах.

"На прошлых выходных из Шереметьево, Домодедово и Внуково на международных рейсах наблюдался незначительный рост пассажиропотока к прошлым выходным", - сообщает Телеграм-канала ведомства.

Так, в субботу прирост пассажиров составил 8% - 3,3 тысячи, в воскресенье же - 6%, это чуть более двух тысяч человек.

Отмечается, что на прошлой неделе динамика вылетов колебалась в разные стороны. В частности, 21 сентября на международных рейсах в аэропортах было зафиксировано падение на 2%. 22 сентября рост составил 4%.

Такие изменения не являются существенными, резюмировали в Департаменте транспорта, это типичные сезонные колебания пассажиропотока.

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