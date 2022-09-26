ФСБ задержала консула Японии во Владивостоке

Дипломата взяли с поличным

Консул Японии во Владивостоке задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности. Дипломата взяли с поличным при получении секретных сведений.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Приморском крае пресечена шпионская акция консула генерального консульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори", - говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ России.

В ЦОС уточнили, что японского дипломата задержали, когда ему передавали за денежное вознаграждение секретные сведения. Данные касались некоторых аспектов сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также влияния санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае. ", - говорится в сообщении. Мотоки Тацунори объявлен persona non grata, передает ТВЦ.

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