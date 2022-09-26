Западные наблюдатели отмечают высокий уровень организации на референдумах

Поистине ударными темпами голосуют жители Донбасса. Так, по итогам первых четырех дней референдума свой выбор уже сделали более 83 процентов избирателей Луганской народной республики. Лишь немногим меньше явка в ДНР. Этой возможности люди ждали долгие годы. И заставить их молчать не способны даже самые ожесточенные обстрелы националистов.

Это кадры из Рубежного в Луганской Народной Республике (см. видео). Боевики сегодня ударили реактивной артиллерией по одной из школ, где должно было пройти голосование.

Всё это злоба, с которой боевики мстят Донбассу за проведение референдума. В Рубежном многие избирательные участки пришлось разместить в подвалах. В городах ЛНР и ДНР, которые расположены близко к фронту, делается всё, чтобы избежать массовых собраний жителей.

В Донецке основная часть голосования проходит во дворах. Члены участковых избирательных комиссий ходят по маршрутам с мобильной урной. Сделано это исключительно ради безопасности. Город находится под постоянными обстрелами ВСУ.

Несмотря на риск, люди продолжают идти. Явка в ДНР более 77 процентов. Киевская власть сделала всё сама для того, чтобы люди в Донецке с такой надеждой принимали участие в референдуме. В бюллетене только один вопрос - хотят ли они, чтобы ДНР вошла в состав России.

В Донбассе сегодня завершали надомное голосование. Завтра, в заключительный день референдума, будут открыты избирательные участки. Чтобы принять тех, кто не успел проголосовать.

В Луганске принять участие в референдуме приходят целые коллективы. Свой выбор сделали в городской больнице Антрацита. Что будет в их отношениях с Киевом, наглядно показали в Молодогвардейске. Мужчина порвал украинский паспорт. Искренность голосующих отмечают и международные наблюдатели, которые приехали на референдум.

"В западных СМИ говорят, что людей здесь заставляют голосовать. И что референдум нелегален. Это не так. Я вижу, что здесь всё по-другому. Референдум - это наивысшая свобода. Я вижу, что люди хотят быть частью России", - заявил Пьер-Эммануэль Томанн, наблюдатель из Франции.

Потому что только в России эти люди почувствуют себя дома. И изменения уже заметны. Сегодня в Мариуполе и Луганске открыты сразу два многофункциональных медицинских центра. В столице ЛНР здание построили и полностью оборудовали с нуля за 101 день.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр", Донецк.

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