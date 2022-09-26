В российских военкоматах продолжается наплыв добровольцев

Все, кто призван, получают статус контрактника

Правительство готовит дополнительные меры поддержки граждан, которые призваны в ходе частичной мобилизации. Об этом сегодня заявил глава кабмина Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами. В военкоматы многие приходят без повесток - и так по всей стране.

Вячеслав Кравченко пришел в военкомат как доброволец. А иначе, говорит, в семье потомственных военных и не бывает. "У меня дедушка-бабушка служили во время Великой Отечественной войны. Дед воевал на Кавказе, потом Японию прошел, бабушка Японию прошла", - рассказал он.

Александр Бурцев тоже доброволец. Офицер запаса ждать повестки не стал. "Всегда поддерживал физическую форму, являюсь действующим спортсменом. Все поняли мой выбор, сознали и поддерживают", - отметил он.

Слова поддержки, крепкие рукопожатия - это Новосибирск. В местные военкоматы многие мужчины приходят сразу с вещами. "Три гражданина, которые служили у меня до этого в полку, в котором я командовал, пришли с огромным желанием, говорят: "Командир, мы не подведем". И уже убыли на территорию новосибирского училища", - рассказал Александр Слинкин, военный комиссар по Кировскому и Ленинскому районам Новосибирска.

Эти добровольцы еще без уведомлений о призыве - повестки они получат уже военкомате. Там уточняют и военно-учетную специальность прибывшего. В приоритете сейчас стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики. Нужны офицеры, сержанты, рядовые. Все, кто призван, получают статус контрактника.

Социальные гарантии для тех, кто попал под частичную мобилизацию обсуждали сегодня и на заседании кабмина. Так, например, Михаил Мишустин напомнил, что трудовые договоры расторгать не будут - их лишь приостановят.

"Подписано постановление правительства, устанавливающее, что трудовые договоры работников, которых призовут по мобилизации, будут приостановлены, но не расторгнуты. Рабочее место за сотрудником сохранится, и он сможет вернуться к своим привычным обязанностям на том же самом предприятии, что и до службы. Готовим и другие меры для поддержки наших ребят", - отметил Мишустин.

Работодатель имеет право нанять другого человека по срочному договору. Но рабочее место за мобилизованным сотрудником точно сохранится, и он сможет вернуться к своим прежним обязанностям на том же предприятии, что и до службы.

"Все причитающиеся на этот момент выплаты работникам должны быть произведены. Период прохождения военной службы, а также другой приравненной к ней службы включается в страховой стаж для назначения страховой пенсии по старости", - рассказала Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства России.

Кроме того, о частичной мобилизации граждане могут теперь узнать на сайте "Объясняем РФ" или позвонив на горячую линию. Набрав "122 " россиянам расскажут самую подробную и правдивую информацию.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр".

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