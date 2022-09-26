Путин дал российское гражданство Сноудену

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США имел вид на жительство в России

Эдвард Сноуден, бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США, получил российское гражданство. Указ подписал президент России Владимир Путин.

"Сноуден Эдвард Джозеф, родившийся 21 июня 1983 года в Соединенных Штатах Америки", - отмечено в списке получивших российское гражданство, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Бывший сотрудник АНБ в 2013 году передал СМИ сведения о методах электронной слежки американских и британских спецслужб. В документах содержались данные о том, что службы передают друг другу персональные данные своих граждан.

В попытках укрыться от преследования со стороны американских властей, Сноуден запросил убежище у нескольких стран. В результате в 2014 году он получил вид на жительство в России, а позже ему предоставили право на бессрочное пребывание на российской территории.

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