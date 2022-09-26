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Путин дал российское гражданство Сноудену

19:17
  • понедельник
  • 26 сентября 2022

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США имел вид на жительство в России

Эдвард Сноуден, бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США, получил российское гражданство. Указ подписал президент России Владимир Путин.

Желанию Сноудена получить российское гражданство нашлось объяснение
Сноуден решил получить российское гражданство

"Сноуден Эдвард Джозеф, родившийся 21 июня 1983 года в Соединенных Штатах Америки", - отмечено в списке получивших российское гражданство, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Бывший сотрудник АНБ в 2013 году передал СМИ сведения о методах электронной слежки американских и британских спецслужб. В документах содержались данные о том, что службы передают друг другу персональные данные своих граждан.

В попытках укрыться от преследования со стороны американских властей, Сноуден запросил убежище у нескольких стран. В результате в 2014 году он получил вид на жительство в России, а позже ему предоставили право на бессрочное пребывание на российской территории.

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