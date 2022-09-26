В Минобороны прокомментировали запрет на выезд граждан

Передвижения не ограничиваются

В Минобороны России разъяснили некоторые положения законодательства, действующие во время частичной мобилизации. Ограничений на передвижение граждан этот режим не предполагает, отметили в ведомстве.

"В условиях проведения в Российской Федерации частичной мобилизации ограничений на передвижение граждан не предусматривается", - говорится в сообщении МО.

Президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации 21 сентября. Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, предполагается призвать 300 тысяч резервистов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг появившиеся сообщения о том, что указ допускает возможность призыва до 1 миллиона человек. В Минобороны уточнили, что призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане, имеющие воинские звания рядового и сержантского состава - в возрасте до 35 лет, младших офицеров - до 50 лет, старших офицеров - до 55 лет. Частичная мобилизация не затрагивает студентов очных или вечерних отделений вузов.

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