Улицу на западе Москвы назвали именем Жириновского

Названия у улицы ранее не было
На западе Москвы появится улица имени основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Постановление подписано мэром столицы Сергеем Собяниным.
"Улица Жириновского (такое ее официальное название) будет идти от Нежинской улицы вдоль долины реки Сетунь в районе Очаково-Матвеевское", - написал в Telegram председатель партии Леонид Слуцкий.
Слуцкий от имени партии выразил огромную признательность правительству Москвы за увековечивание памяти основателя ЛДПР.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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