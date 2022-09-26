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Улицу на западе Москвы назвали именем Жириновского

20:29
  • понедельник
  • 26 сентября 2022

Названия у улицы ранее не было

На западе Москвы появится улица имени основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Постановление подписано мэром столицы Сергеем Собяниным.

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"Улица Жириновского (такое ее официальное название) будет идти от Нежинской улицы вдоль долины реки Сетунь в районе Очаково-Матвеевское", - написал в Telegram председатель партии Леонид Слуцкий.

Слуцкий от имени партии выразил огромную признательность правительству Москвы за увековечивание памяти основателя ЛДПР.

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