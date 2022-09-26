Явка в Запорожской области по итогам четырех дней превысила 66%

Радикалы продолжают провокации, обстреливая города и села

Референдумы по вхождению в состав России народных республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей состоялись. Явка во всех четырех регионах превысила минимально необходимый порог в 50 процентов. Люди стремятся сделать свой исторический выбор, несмотря на отчаянные попытки националистов сорвать кампанию.

ВСУ обстреляли Херсон. Ракеты американской системы залпового огня Himars ударили по частному сектору и барже, перевозящей продукты в город. На переправе были две фуры. Один мирный житель погиб, есть раненые. Таким террором Украина пытается сорвать референдум.

Учителей Херсонской области тоже пытались запугать. Киев угрожал уголовным преследованием и физической расправой. Но они не дрогнули, не бросили детей и открыли школы 1 сентября. Сегодня педагоги проголосовали не только за свое будущее, но и за будущее своих воспитанников.

В Скадовском районе референдум совпал с праздником арбуза. В поселке показывают урожай, который готовы ежегодно поставлять в Россию, как делали это во времена СССР.

За 4 дня выездного и подомового голосования явка на Херсонщине составила 63,5 процента. В Запорожской области более 66.

Последние приготовления перед открытием избирательных участков. Наши военнослужащие проверяют помещения на наличие взрывоопасных предметов. Обходят вместе с кинологами и внутри и снаружи по периметру. Мухтар взрывчатку не пропустит. У бельгийской овчарки - чуткий нос. Саперы проверяют каждый ящик, любую нишу, главная задача – обеспечить безопасное голосование.

В Запорожскую область приехала новая группа международных экспертов. Наблюдатели из Африки и Южной Америки увидели, как работают выездные комиссии.

Кулекани Мондли Скосана, международный наблюдатель из ЮАР: В наших странах СМИ показывают совершенно другое, показывают негативную информацию о референдуме. Но мы видим, что это совершенно не так, что здесь все основано на принципах демократии. Референдум можно считать прозрачным и легитимным.

Энрике Домингес, международный наблюдатель из Бразилии: Я умею немножко говорить по-русски, и поэтому я могу говорить и с людьми, которые голосуют. И они все говорят, что это момент очень ожидаемый. Они приходят, они голосуют, они не боятся, они просто свободные.

Массово голосуют работники различных организаций. Комиссия с переносными ящиками приезжает прямо на предприятия. Это удобно, безопасно и без отрыва от производства.

А вот так комиссию встречают в Энергодаре – в форме солдата времен Великой Отечественной. Здесь голосуют за возможность не боясь чтить память предков. В референдуме приняла участие и старейшая жительница Запорожской области. В этом году Александре Сергеевне Цыплаковой исполнилось 104 года. Активность избирателей в регионе высокая.

Завтра последний день голосования. Избирательные участки будут работать с 8 утра до 16 часов. Затем начнется подсчет бюллетеней.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, "ТВ Центр", Запорожская область.

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