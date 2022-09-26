Появились новые детали стрельбы в ижевской школе

В числе жертв – дети и учителя

Учителя ижевской школы №88 делали все, чтобы сохранить жизнь школьников. Трое из них погибли во время стрельбы, которую устроил бывший ученик этого заведения, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

"Сегодня произошла трагедия, погибли дети, погибло три учителя. Учительница изобразительного искусства, учительница математики и учительница английского языка", - сказал Кравцов журналистам.

Министр подчеркнул, что учителя проявили мужество, они делали все, чтобы сохранить жизнь детей. Кравцов также сообщил, что договорился с главой МЧС о проведении в ближайшее время в школах тренировок по комплексной системе безопасности, передает ТАСС.

Утром 26 сентября в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик открыл стрельбу. Мужчина 1988 года рождения после покончил с собой, как выяснилось, он состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Жертвами преступления стали 15 человек, 11 из них дети, еще 24 человека, в том числе 22 ребенка, получили ранения.

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