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Появились новые детали стрельбы в ижевской школе

20:52
  • понедельник
  • 26 сентября 2022

В числе жертв – дети и учителя

Учителя ижевской школы №88 делали все, чтобы сохранить жизнь школьников. Трое из них погибли во время стрельбы, которую устроил бывший ученик этого заведения, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

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"Сегодня произошла трагедия, погибли дети, погибло три учителя. Учительница изобразительного искусства, учительница математики и учительница английского языка", - сказал Кравцов журналистам.

Министр подчеркнул, что учителя проявили мужество, они делали все, чтобы сохранить жизнь детей. Кравцов также сообщил, что договорился с главой МЧС о проведении в ближайшее время в школах тренировок по комплексной системе безопасности, передает ТАСС.

Утром 26 сентября в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик открыл стрельбу. Мужчина 1988 года рождения после покончил с собой, как выяснилось, он состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Жертвами преступления стали 15 человек, 11 из них дети, еще 24 человека, в том числе 22 ребенка, получили ранения.

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