Назван размер денежного содержания мобилизованных

Призванные по частичной мобилизации получают льготы контрактников

Призванным в рамках частичной мобилизации россиянам присваивается статус военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных Силах по контракту. Мобилизуемые будут получать не менее 195 тысяч рублей в месяц.

"Денежное содержание военнослужащего, участвующего в СВО, составляет не менее 195 тысяч рублей в месяц. Итоговая сумма зависит от воинского звания, занимаемой воинской должности и дополнительных стимулирующих надбавок", - поясняется на созданном правительством России портале "Объясняем.рф".

Отмечается, что мобилизованные, соответственно, получают и все льготы, предусмотренные законодательством для военнослужащих по контракту. В их числе бесплатный проезд, продовольственное и вещевое обеспечение, жилищное обеспечение, обязательное государственное личное страхование. Также они могут воспользоваться преимущественным правом на поступление после увольнения в учебные заведения высшего и среднего профессионального образования.

Участники специальной военной операции получают статус "Ветерана боевых действий". А вместе с ним и дополнительные льготы – коммунальные, медицинские, трудовые и налоговые.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"