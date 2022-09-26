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Госдеп потребовал выдачи россиянина Сноудена суду США

21:57
  • понедельник
  • 26 сентября 2022

В Вашингтоне беспокоятся, что экс-сотрудника АНБ могут мобилизовать в ВС России

Получивший гражданство России экс-сотрудник АНБ Эдвард Сноуден должен вернуться в США и предстать перед судом. Об этом заявил на брифинге официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

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"Наша позиция не изменилась: господин Сноуден должен вернуться в США, чтобы предстать перед судом, как и любой другой гражданин США", - сказал Прайс.

Несмотря на публичные заявления Сноудена об отказе от американского гражданства, Вашингтон продолжает считать его гражданином США, добавил Прайс. Представитель госдепа также предположил, что теперь бывшего сотрудника американских спецслужб могут мобилизовать для участия в спецоперации на Украине. Ранее адвокаты Сноудена опровергли подобное предположение, отметив, что их клиент не подлежит частичной мобилизации, передает РИА Новости.

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