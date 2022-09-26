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Оператор "Северного потока-1" сообщил о падении давления в газопроводе

22:15
  • понедельник
  • 26 сентября 2022

Ранее давление резко снизилось в "Северном потоке-2"

Резко упало давление на обеих нитках газопровода "Северный поток-1". Об этом сообщил оператор проекта. По данным Nord Stream AG, причины выясняются, передает ТАСС.

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Известие поступило вслед за сообщениями о ЧП на "Северном потоке-2". Минувшей ночью было зафиксировано резкое падение давления в линии А. Береговые службы Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России были немедленно оповещены об инциденте.

Позже установили, что  утечка газа произошла на линии А газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Дании, юго-восточнее Борнхольма. Для безопасности судов была установлена охранная зона радиусом 5 морских миль.

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