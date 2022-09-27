ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Все устали от брюссельского диктата": политолог объяснил итоги выборов в Италии

07:44
  • вторник
  • 27 сентября 2022

Простым гражданам во многом претит официальная позиция Евросоюза

Какая она - новая итальянская власть? Можно ли назвать ее дружественной по отношению к России? Почему простые итальянцы отдали свои голоса за правоцентристов? Что разделяет сегодня политические общества Европы? И при чем тут Бенито Муссолини?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Александром Фроловым ответил старший научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Камкин.

"Не просто так люди проголосовали за эту партию. Во-первых, все устали от брюссельского диктата. Всем надоело ходить по стойке смирно. Наверное, решающим фактором был диктат председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая за несколько дней до выборов сказала: "Вы там проголосуйте правильно, а не то мы правильно посчитаем", - отметил эксперт.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Маттео Сальвини, Сильвио Берлускони и Джорджия Мелони
Маттео Сальвини, Сильвио Берлускони и Джорджия Мелони
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.