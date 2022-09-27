"Все устали от брюссельского диктата": политолог объяснил итоги выборов в Италии

Простым гражданам во многом претит официальная позиция Евросоюза

Какая она - новая итальянская власть? Можно ли назвать ее дружественной по отношению к России? Почему простые итальянцы отдали свои голоса за правоцентристов? Что разделяет сегодня политические общества Европы? И при чем тут Бенито Муссолини?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Александром Фроловым ответил старший научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Камкин.

"Не просто так люди проголосовали за эту партию. Во-первых, все устали от брюссельского диктата. Всем надоело ходить по стойке смирно. Наверное, решающим фактором был диктат председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая за несколько дней до выборов сказала: "Вы там проголосуйте правильно, а не то мы правильно посчитаем", - отметил эксперт.

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