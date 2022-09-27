Разумные люди: чем уникальна позиция Венгрии в нынешнем кризисе

Будапешт не готов замерзать ради санкций

Еще не парад прозревших, но уже первые белые вороны. По крайней мере, так выглядит Венгрия на фоне черных лебедей, кружащих над Евросоюзом. Венгерский лидер, премьер Виктор Орбан, давно вызывает приступы аллергии у высоких чиновников в Брюсселе, которые по разнарядке вводят санкции и пытаются карать непокорных и несогласных внутри ЕС.

Что же на этот раз? А вот что: дерзкий Орбан объявил на всю Европу - Америка и Евросоюз помогают Украине оружием и деньгами, а резервы России безграничны как в людях, так и в вооружении, поэтому следует готовиться к тому, что эта война продолжится здесь, в нашем регионе, и в этом году, и в следующем.

Война прежде всего экономическая. Против России, напомнил Орбан, ввели 11 тысяч различных санкций, но это привело только к росту инфляции в ЕС и дефициту энергии, и все это поставит Европу на колени. Венгерские власти запустили национальные консультации, в ходе которых граждане могут напрямую высказать свое мнение о санкциях. За они или против. Ответ приблизительно известен. В сентябре в Венгрии провели опрос, согласно которому 66% скорее согласны с тем, что санкции вредят больше Европе, чем России, скорее не согласны 22%. 12% не знают, что и думать.

Кстати, Орбан также заявил, что эти санкции "необычайные", поскольку их вводят "энергетические карлики против энергетического гиганта". Но товарищи в Брюсселе придерживаются иного мнения и потирают руки от удовольствия, намекая на восьмой пакет ограничений. Тут уж не на колени встать, а плашмя лечь, может быть, придется?

Германия, до недавнего времени самая сильная экономика Европы, бегает по миру, выпрашивая газ. Дешевый российский объявлен враждебным, "Северным потоком - 2" американцы пользоваться запретили. Канцлер Шольц отправился в Арабские Эмираты и вернулся с победой. Рупор свободной экономики Bloomberg сообщает - Германия обеспечила себе всего один танкер с газом во время турне Шольца по Персидскому заливу.

"Чиновники всё больше обеспокоены отключением электроэнергии и нормированием электроэнергии этой зимой, а экономика движется к рецессии. Сделка, о которой было объявлено в воскресенье, показывает, насколько трудно стране будет получать больше газа в ближайшей перспективе", - говорится в статье.

В Катаре Шольц пытался получить газ дешевле рынка и не заключать долгосрочных контрактов, чтобы как-то перекрутиться год-другой без российских поставок. Но добрые катарцы пожали канцлеру руку и обещали продолжить разговор. А вот газа совсем не обещали.

Разумные люди в Будапеште заключили с Россией газовый контракт еще в прошлом году. На 15 лет. И получают топливо через "Турецкий поток" по цене в пять раз ниже рынка. А у тех, кто готов замерзать ради санкций, в действительности все не так, как на самом деле.

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