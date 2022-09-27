ВСУ за ночь атаковали девять населенных пунктов ДНР

В прицеле боевиков оказались Макеевка, Яковлевка, Пантелеймоновка, Зайцево, Гольмовский
Украинские вооруженные формирования продолжают обстрелы мирных жителей Донбасса. За ночь были атакованы девять населенных пунктов ДНР.
В прицеле боевиков оказались Макеевка, Яковлевка, Пантелеймоновка, Зайцево, Гольмовский. Утром ударили по Донецку - выпустили 20 снарядов, в том числе и натовского калибра.
В течение суток по территории ДНР националисты били из тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня "Ураган", оснащенных и противопехотными минами "Лепеток", которые запрещены международной конвенцией.
Накануне досталось и Горловке - по городу радикалы выпустили четыре ракеты из американских HIMARS.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"