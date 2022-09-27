Минобороны представило кадры боевой работы "Ночных охотников"

Во время очередного задания Ми-28Н уничтожили опорные пункты националистов

Министерство обороны России показало кадры боевой работы многоцелевых ударных вертолетов Ми-28Н.

В ходе спецоперации экипажи "Ночных охотников" уничтожают бронетехнику и другие объекты ВСУ, сопровождают колонны, доставляют десант и грузы. Стрелки групп огневой поддержки прикрывают вертолеты армейской авиации, обнаруживают позиции противника во время патрулирования. Кроме того, рискуя жизнью, помогают эвакуировать мирных жителей с передней линии обороны.

Во время очередного задания "Ночные охотники" уничтожили опорные пункты националистов.

"Выбрали наиболее удобный для нас маршрут, наиболее скрытный подход к цели, выполнили пуск неуправляемых ракет С-13, отстрелили тепловые ловушки, ушли на предельно малую высоту. В таком темпе работать в принципе уже привычно, никаких трудностей у нас не возникает", - рассказывает Артем, штурман-оператор вертолета Ми-28Н.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"