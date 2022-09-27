Стали известны имена новых героев российской спецоперации

Рядовой Василий Иванов под огнем вражеских ЗРК не дал пехоте ВСУ прорваться в тыл

Министерство обороны России рассказало о новых героях спецоперации на Украине.

Сержант Роман Евсеев со своим отделением, несмотря на массированную атаку радикалов, нанес артиллерийский удар по вражеским позициям, уничтожив три единицы бронетехники и 20 националистов. Противник был вынужден отступить.

Расчет боевой машины сержанта Данилы Овчинникова точно бил по неприятелю, успешно прикрывая наши подразделения. Ликвидированы 15 боевиков и три единицы техники, в том числе танк.

Младший сержант Никита Диденко, двигаясь в составе колонны, обнаружил группу вооруженных националистов. Водитель сумел вывести из-под обстрела свой КАМАЗ с боеприпасами и уничтожил минометный расчет противника. Остальные боевики отступили.

Рядовой Василий Иванов в составе группы гаубичного артиллерийского дивизиона противостоял атакам радикалов на наши позиции. Под огнем вражеских ЗРК он не дал пехоте ВСУ прорваться в тыл и лично ликвидировал шесть националистов. А потом, рискуя жизнью, смог добраться до БТР, рядом с которым загорелся боекомплект, и спасти технику.

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