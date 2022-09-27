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Американский зонд DART протаранил астероид

08:12
  • вторник
  • 27 сентября 2022

Произошло это в рамках эксперимента

Первая попытка в космической истории человечества: американский зонд DART протаранил астероид Диморф, чтобы изменить его траекторию.

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Эксперимент проводился с целью защитить Землю от потенциально угрожающих ей комет и других небесных тел. NASA вело прямую трансляцию. Зонд при столкновении с астероидом развил скорость до 23 тысяч километров в час. За несколько минут до этого на Землю были переданы снимки. Но потом связь прервалась, что позволило специалистам утверждать - удар в цель состоялся.

Все произошло в 11 миллионах километров от нашей планеты. По расчетам ученых, опыт будет признан успешным, если орбиту Диморфа удастся замедлить на 73 секунды. Сейчас они ждут фото с аппарата, который перед столкновением отделился от зонда.

Правда, часть представителей научного сообщества считает, что нынешний эксперимент не приведет к желаемому эффекту - защите Земли от опасных космических тел.

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