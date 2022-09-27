В России может появиться Крымский округ

Уже известен возможный глава нового образования

Как пишет во вторник со ссылкой на источники газета "Ведомости", по итогам референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях в России могут создать Крымский округ.

"Возглавить новое полпредство может бывший гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Близкий к Старой площади собеседник говорит, что решение по Рогозину будет принято в ближайшее время, и оно с большой вероятностью будет положительным", - говорится в материале.

Как уточнил собеседник издания, там "большой фронт работ".

Рогозин с 2018 по 2022 год был гендиректором госкорпорации "Роскосмос", 15 июля президент России Владимир Путин своим указом освободил Рогозина от этой должности. Госкорпорацию возглавил бывший вице-премьер Юрий Борисов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"