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В России может появиться Крымский округ

08:17
  • вторник
  • 27 сентября 2022

Уже известен возможный глава нового образования

Как пишет во вторник со ссылкой на источники газета "Ведомости", по итогам референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях в России могут создать Крымский округ.

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"Возглавить новое полпредство может бывший гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Близкий к Старой площади собеседник говорит, что решение по Рогозину будет принято в ближайшее время, и оно с большой вероятностью будет положительным", - говорится в материале.

Как уточнил собеседник издания, там "большой фронт работ".

Рогозин с 2018 по 2022 год был гендиректором госкорпорации "Роскосмос", 15 июля президент России Владимир Путин своим указом освободил Рогозина от этой должности. Госкорпорацию возглавил бывший вице-премьер Юрий Борисов.

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