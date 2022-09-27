ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Финляндия захотела отгородиться забором от России

09:03
  • вторник
  • 27 сентября 2022

Огородят лишь 10-20% границы

Пограничная охрана Финляндии предложила возвести на границе с Россией забор, чтобы предотвратить незаконное проникновение на территорию страны. На его строительство уйдет 2-3 года и несколько сотен миллионов евро.

Протяженность российско-финской границы составляет 1300 километров. Пограничная охрана предлагает огородить только 10-20% из них, то есть 130-260 километров. Забор должен прослужить 50 лет, сообщает портал Yle.

Как рассказал начальник отдела международного сотрудничества Пограничной охраны Матти Питкянитти, ведомство уже приступило к проектированию частичного ограждения.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Строительство забора
Строительство забора
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.