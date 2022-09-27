Финляндия захотела отгородиться забором от России

Огородят лишь 10-20% границы

Пограничная охрана Финляндии предложила возвести на границе с Россией забор, чтобы предотвратить незаконное проникновение на территорию страны. На его строительство уйдет 2-3 года и несколько сотен миллионов евро.

Протяженность российско-финской границы составляет 1300 километров. Пограничная охрана предлагает огородить только 10-20% из них, то есть 130-260 километров. Забор должен прослужить 50 лет, сообщает портал Yle.

Как рассказал начальник отдела международного сотрудничества Пограничной охраны Матти Питкянитти, ведомство уже приступило к проектированию частичного ограждения.

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