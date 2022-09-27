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Число погибших при стрельбе в Ижевске увеличилось до 17

08:34
  • вторник
  • 27 сентября 2022

В Удмуртии объявлен траур

Как сообщается на сайте главы Удмуртии со ссылкой на данные Следственного комитета, выросло число жертв стрельбы в школе в Ижевске.

В военкомате в Усть-Илимске произошла стрельба
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"Погибли 17 человек, в том числе 11 детей и шесть взрослых", - сказано в сообщении.

Ранее поступали данные о 15-ти погибших.

ЧП произошло утром 26 сентября в школу № 88. Туда ворвался 34-летний бывший ученик в одежде с нацистской символикой и открыл огонь из травматического пистолета, переделанного под боевые патроны. Затем он покончил с собой.

Позднее стало известно, что стрелявший стоял на психиатрическом учете и страдал от шизофрении. Следственный комитет завел уголовное дело по двум статьям. В Удмуртии объявлен траур.

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