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Минцифры опубликовало перечень специальностей для отсрочки от мобилизации

09:03
  • вторник
  • 27 сентября 2022

В нем 195 специальностей

Минцифры опубликовало рекомендуемый перечень специальностей в сфере IT и связи, которые могут получить освобождение от частичной мобилизации.

Соответствующий приказ размещен на сайте и в официальном Telegram-канале министерства.

Всего в список входят 195 специальностей. Перечень составили, опираясь на "предложения отраслевых ассоциаций и системообразующих компаний".

Кроме профильных направлений подготовки, в перечень вошли такие специальности как психология, социология, торговое дело, реклама и связи с общественностью, журналистика, лингвистика, дизайн, государственное и муниципальное управление и т.д.

"Не забываем, что наличие соответствующей специальности и трудоустройство в аккредитованной ИТ-организации или в операторе связи само по себе не дает права на освобождение от призыва. Необходимо также выполнять критически важные функции", - уточняется в сообщении ведомства.

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