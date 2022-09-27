ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Шесть самолетов ушли на запасной аэродром во "Внуково"

08:55
  • вторник
  • 27 сентября 2022

Утром во вторник в нескольких районах на западе Москвы наблюдается сильный туман

В московском аэропорту "Внуково" сообщили, что работают в сложных метеоусловиях.

"Международный аэропорт "Внуково" работает в сложных метеоусловиях, в московском регионе густой туман. На 08:00 часов по московскому времени горизонтальная видимость в аэропорту "Внуково" - 200-300 метров, вертикальная - 60 метров", - приводит РИА Новости сообщение пресс-службы воздушной гавани.

Там добавили, что шесть рейсов отправлены на запасной путь в другие аэропорты.

Утром во вторник сильный туман наблюдается в нескольких районах на западе Москвы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Туман на аэродроме
Туман на аэродроме
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.