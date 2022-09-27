Шесть самолетов ушли на запасной аэродром во "Внуково"

Утром во вторник в нескольких районах на западе Москвы наблюдается сильный туман

В московском аэропорту "Внуково" сообщили, что работают в сложных метеоусловиях.

"Международный аэропорт "Внуково" работает в сложных метеоусловиях, в московском регионе густой туман. На 08:00 часов по московскому времени горизонтальная видимость в аэропорту "Внуково" - 200-300 метров, вертикальная - 60 метров", - приводит РИА Новости сообщение пресс-службы воздушной гавани.

Там добавили, что шесть рейсов отправлены на запасной путь в другие аэропорты.

Утром во вторник сильный туман наблюдается в нескольких районах на западе Москвы.

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