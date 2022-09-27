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Запад не готов передать Киеву тяжелое вооружение

09:22
  • вторник
  • 27 сентября 2022

США проявляют осторожность, а запасы в Европе на исходе

Американский Конгресс готов поддержать оказание помощи Киеву еще на 12 миллиардов долларов. Новый пакет для Украины запросил в начале сентября президент Джо Байден, передает "ТВ Центр".

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По некоторым данным, Вашингтон готов выделить 4 с половиной миллиарда на оборону, 2,7 миллиарда - на военную и разведывательную поддержку и еще 4 с половиной миллиарда долларов - на финансовую помощь киевскому режиму.

От заокеанского партнера не отстает и Евросоюз. Брюссель обещает как можно скорее согласовать выделение Украине оставшихся трех из девяти миллиардов евро.

В свою очередь, агентство Bloomberg сегодня сообщает, что Запад не готов передать Киеву тяжелое вооружение. США проявляют осторожность, а запасы в Европе на исходе. Из-за нехватки средств и проведения выборов помощь Киеву еще в июле приостановила Италия.

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