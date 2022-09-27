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В турецком Мерсине произошло нападение на полицейский участок

09:34
  • вторник
  • 27 сентября 2022

На территорию отдела попыталась проникнуть группа террористов

В турецком городе Мерсин один сотрудник правоохранительных органов погиб, второй госпитализирован в результате вооруженного нападения на полицейский участок, передает "ТВ Центр".

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На территорию отдела попыталась проникнуть группа террористов, в том числе - две женщины. Началась перестрелка, в результате на воздух взлетел автомобиль, начиненный взрывчаткой.

Один из нападавших задержан, остальных разыскивают. Турецкие власти обвинили в атаке Рабочую партию Курдистана.

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