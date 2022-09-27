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Прощание с Абэ в Токио вызвало протесты

09:26
  • вторник
  • 27 сентября 2022

Из бюджета были выделены 11 с половиной миллионов долларов

В эти минуты в Токио прощаются с бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ, сообщает "ТВ Центр".

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На государственную церемонию прибыли делегации из 218 стран. Среди них - главы государств и правительств.

Урна с прахом политика установлена на арене "Ниппон будокан" в центре японской столицы. Траурную процессию возглавил нынешний глава кабмина страны Фумио Кисида. С утра тысячи людей несут к зданию цветы.

Абэ был убит 8 июля во время выступления на улице японского города Нара в ходе предвыборного митинга, ему было 67 лет.

Траурная церемония вызвала протесты. Похороны политика для японских налогоплательщиков обходятся дороже, чем для британцев прощание с королевой Елизаветой II. Из бюджета выделены 11 с половиной миллионов долларов, хотя страна находится в кризисе из-за инфляции и нехватки энергоресурсов.

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Церемония прощания с Синдзо Абэ
Церемония прощания с Синдзо Абэ
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