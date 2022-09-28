Гороскоп на сегодня, 28 сентября, для всех знаков зодиака

У Тельцов есть все для выхода на новый уровень, а Весы сегодня будут успешны в творчестве

Овны

Не пропустите этот день – в нем заложен огромный потенциал! Звезды помогут грамотно распорядиться информацией, использовать связи и свои знания.

Тельцы

У вас есть все необходимое для выхода на новый уровень доходов. Но есть одно условие: вы должны действовать спокойно и поступательно, без шапкозакидательства.

Близнецы

Амбициозный Марс в вашем знаке получает бесценную поддержку от Сатурна. Посвятите день серьезным планам, к которым можно будет приступить на следующей неделе.

Раки

Информация из закрытых групп или с бирж поможет вам сделать грамотные инвестиции. Многие из вас также смогут разобраться в вопросах налогов, льгот и социальных пособий.

Львы

Меньше говорите, особенно на важных переговорах, и будете успешны. Если ищете репетитора или авторитетного специалиста - задайте вопрос в социальных сетях, и вам помогут.

Девы

Ведите себя как зрелый человек, будьте усидчивы и не обещайте с три короба - так можно коротко обрисовать стратегию успеха. Несерьезные игроки сегодня не у дел!

Весы

Вы сможете добиться отличных результатов в спорте, творчестве или учебе. Уверенность в себе и спокойный обстоятельный подход откроют перед вами новые возможности.

Скорпионы

Луна в вашем знаке может помешать в делах, где сегодня так важна концентрация внимания. Но вы можете укротить эмоции силой воли и довести дела до финала.

Стрельцы

Один из лучших дней года для переговоров с глазу на глаз, консультаций, работы с клиентами. Чем серьезнее будет ваш настрой, тем вероятнее победа над конкурентами!

Козероги

Вы сегодня - как рыбы в воде, потому что весь мир вынужден играть по вашим правилам. Будьте верны себе: этого достаточно для того, чтобы вас высоко оценили.

Водолеи

Сатурн в вашем знаке сегодня выступает дуэтом с деятельным и активным Марсом. Чем глубже вы копнете в важных для вас темах, тем весомее окажется результат.

Рыбы

Подумываете о покупке или продаже недвижимости, ремонте, переезде? Сегодня звезды помогут найти полезную информацию об этом или хороших исполнителей.

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