Медведев описал сценарий применения Россией ядерного оружия на Украине

Станет ли после этого НАТО участником конфликта?

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предложил в Telegram представить себе сценарий, при котором Россия вынуждена применить ядерное оружие против украинского режима.

"Полагаю, что НАТО не станет прямо вмешиваться в конфликт и при таком раскладе. Ведь безопасность Вашингтона, Лондона, Брюсселя для Североатлантического альянса гораздо важнее, чем судьба никому не нужной погибающей Украины, пусть даже обильно снабжаемой разным оружием. Поставка современных вооружений - просто бизнес для западных стран, правда, густо замешанный на ненависти к нам. Не более", - написал Медведев.

Он добавил, что "погибать в ядерном апокалипсисе заокеанские и европейские демагоги не собираются".

Этот вывод, продолжил зампред Совбеза, должны осознать в Киеве, находящемся "в постоянном военном угаре с недолгими паузами на причудливые наркотические сны".

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