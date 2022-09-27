Россия развернет на границе с Грузией мобилизационный пункт военкомата

Об этом сообщили в МВД Северной Осетии

На КПП "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе в ближайшее время будет развернут мобилизационный пункт военкомата. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД Северной Осетии.

Кроме того, российские власти разрешили пеший переход через границу. Это сделано для того, чтобы снизить риски конфликтных ситуаций.

"Приток легкого транспорта, движущегося в сторону Грузии, серьезно нарастает. Несмотря на принимаемые меры, среди которых, в том числе, увеличение нарядов круглосуточно несущих службу ДПС и ППСП, обстановка остается крайне напряженной, - что требует принятия дополнительных мер в части организации безопасности граждан", - говорится в сообщении.

Ранее власти Северной Осетии сообщили, что в очереди на пункте пропуска "Верхний Ларс" стоят порядка 3,5 тысячи легковых автомобилей.

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