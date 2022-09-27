Россиянам ограничили возможность обновления до Windows 11

Официальных заявлений на этот счет Microsoft пока не делала

Американская компания Microsoft ограничила возможность обновления компьютеров с Windows 10 до Windows 11 для россиян, передает ТАСС.

Как уточняется в заметке, при попытке скачать и установить обновление операционная система предлагает перейти на официальный сайт Microsoft. При попытке скачать специальную программу-загрузчик открывается лишь пустое окно браузера.

Ранее "Известия" писали, что для российских пользователей также недоступно обновление 22H2 для Windows 11, в которое входят среди прочего улучшение меню "Проводник" и изменение интерфейса "Диспетчера задач".

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