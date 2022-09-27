15 пострадавших при стрельбе в школе в Ижевске эвакуируют в Москву

Среди них - 13 детей

На лечение в Москву перевезут 15 человек, раненных накануне при стрельбе в школе в Ижевске.

Об этом во вторник, 27 сентября, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко. Борт МЧС с бригадами сопровождения уже готов ко взлету.

"К эвакуации мы подготовим 15 пациентов, двое из них взрослых, остальные - дети", - сказал министр.

Мурашко добавил, что трое пострадавших сейчас находятся в крайне тяжелом состоянии.

Утром 26 сентября 34-летний бывший выпускник Артем Казанцев открыл стрельбу в школе №88 в Ижевске, а затем покончил с собой.

Известно, что Казанцев состоял на учете в психоневрологическом диспансере, а во время преступления был одет в майку с нацистской символикой и балаклаву.

По последним данным, погибли 17 человек, в том числе 11 детей и шестеро взрослых. Ранения получили 24 человека, среди них 22 ребенка.

Возбуждено уголовное дело. В Удмуртии объявлен трехдневный траур.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"